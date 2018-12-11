До 40% планируется сократить штат службы экономических расследований – Смаилов

Службу экономических расследований планируется передать из комитета госдоходов в комитет финансового мониторинга Минфина в начале 2019 года. При этом, как сообщил министр финансов Алихан Смаилов в кулуарах заседания правительства во вторник, будет не просто формальная передача функций, а «качественный пересмотр» службы в целом.

«У нас есть поручение главы государства по передаче функций службы экономических расследований из комитета государственных доходов в комитет финансового мониторинга. Для этого мы соответствующие поправки в законодательство разработали, внесли в парламент, эти поправки в настоящее время находятся уже в сенате. Как только эти поправки будут приняты, а мы думаем, что они должны быть приняты до конца текущего года, мы с принятием этих поправок сразу реализуем данную реорганизацию. В начале следующего года служба экономических расследований будет передана в комитет финансового мониторинга», - сказал Смаилов.

Он подчеркнул, что «это будет не просто формальная передача функций», а планируется «качественно пересмотреть в целом данную службу».

«Во-первых, будет сокращение штата службы экономических расследований. По нашим планам до 40%. Мы хотим повысить заработную плату для оставшихся сотрудников, чтобы привлечь максимально квалифицированных специалистов в области юриспруденции, экономики, финансов. Мы хотим переориентировать работу службы экономических расследований с заведения уголовных дел, доведения до суда и взыскания ущерба на профилактику, превентивные меры, на то чтобы больше аналитической работы проводилось этой службой, для того чтобы выявлялись теневые схемы, организованные преступные группы, и на основании анализа всей информации, которую мы имеем и по линии финансовой разведки, и по линии комитета госдоходов, других госорганов, мы могли определить, какие уязвимые места в законодательстве существуют, какие есть недочеты, пробелы в правовой базе, которые позволяют таким теневым схемам, таким преступным крупным группам существовать», - рассказал глава Минфина, подчеркнув, что необходимо «убрать такие пробелы».

В связи с этим, по его словам, в работе комитета финансового мониторинга будет усилена аналитическая работа.

«Будут делаться предписания в соответствующие государственные органы, уполномоченные органы, которые должны будут вносить соответствующие поправки в рамках своей компетенции в законодательство, чтобы не допускать теневых схем в экономике. Задача наша – сократить теневую экономику в ближайшие три года на 40%», - заключил Смаилов.