Экс-премьеру Малайзии снова предъявили новые обвинения

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку, находящемуся под судом и следствием по нескольким коррупционным делам, связанным с хищениями из государственного инвестиционного фонда 1MDB, предъявлены новые обвинения в организации преднамеренной фальсификации аудиторских отчетов о деятельности фонда в 2016 году, сообщает «РИА Новости» .

По этим обвинениям Наджиб Разак был задержан в понедельник национальной антикоррупционной комиссией Малайзии, а в среду формально арестован и доставлен в суд. Однако он не признает себя виновным и намерен защищаться в суде. Суд продлил экс-премьеру временное освобождение под денежный залог, увеличив сумму залога в связи с новым обвинением.

Между тем во вторник в Куала-Лумпуре по аналогичному обвинению также арестован бывший председатель и исполнительный директор инвестфонда Арул Канда Кандасами, он также освобожден судом под залог. По мнению следствия, он был исполнителем приказа Разака изъять несколько страниц из аудиторского отчета.

Как заявляла ранее генеральный аудитор Малайзии Мадина Мохамад, части аудиторского доклада 1MDB были удалены в феврале 2016 года, в частности, те, в которых содержалась информация о малайзийском миллиардере Лоу Тек Джо (Джо Лоу), обвиняемом в хищениях из фонда. Указания о внесении изменений в доклад дал личный секретарь Наджиба Разака, когда тот был премьер-министром.

Лоу Тек Джо считается близким другом семьи бывшего премьер-министра Малайзии, создателя фонда 1MDB и главного обвиняемого по делу о коррупции в этом фонде. По версии следствия, Джо Лоу был главным организатором и распорядителем коррупционных схем в фонде 1MDB. Общая сумма хищений из фонда оценивается более чем в $4,5 млрд. Следствие по делу ведется одновременно в Малайзии, Сингапуре, США, Швейцарии и еще нескольких странах.

После первого ареста Наджибу Разаку были предъявлены обвинения в злоупотреблении доверием и злоупотреблении властью в использовании в личных целях средств фонда 1MDB, а также в получении взятки в особо крупном размере. Позже ему предъявили новые обвинения по 25 пунктам. 4 пункта обвинения касаются 4-х эпизодов злоупотребления средствами фонда на сумму 4,2 млрд малайзийских ринггит ($1 млрд 15,5 млн), остальные пункты – это 21 эпизод отмывания денег в особо крупном размере.

Судебные заседания по существу обвинений в отношении бывшего премьер-министра Малайзии начнутся в феврале 2019 года.

В конце мая 2018 года в домах и квартирах, принадлежащих семье Наджиба Разака, прошли обыски, в ходе которых, по заявлениям представителей полиции, были изъяты наличные деньги в трех валютах на сумму $28,6 млн, ювелирные изделия на общую сумму более $109 млн и большое количество дизайнерских изделий из кожи. Также на счетах Разака оказались значительные средства, переведенные туда через счета государственных и частных предприятий со счетов фонда 1MDB.