По словам Касымова, взрыв произошел в пункте приема металлолома
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В МВД не подтвердили факт взрыва танкового снаряда в Актау
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов прокомментировал ЧП в Актау, когда во время взрыва погибли два человека, пятеро пострадали. Комитет по ЧС МВД накануне сообщил, что, по предварительным данным, взорвался танковый снаряд в промышленной зоне.

«В Актау вчера по 17.25 по местному времени в одном из пунктов приема металла произошел взрыв. Мы установили, что четверо людей сели в «Газель». Это, по сути дела» сборщики металла, нигде не зарегистрированы, просто черные сборщики металла, поехали в поле собирать металл. Собрали где-то 6 мешков и заехали в первый приемный пункт, тоже, как мы установили, незарегистрированный, просто так устно арендованное помещение. И во время сдачи металла произошел взрыв, погиб приемщик и тот, кто приехал сдавать металл. Трое получили ранения, одному оказана помощь, двоих госпитализировали», - рассказал подробности Касымов в кулуарах мажилиса в среду.

Он добавил, что в настоящее время вместе с военными следователями проводится расследование.

«Два вопроса: там или взрыв произошел от того, что занесло туда какой-то предмет, и второй: там во время разгрузки работал на газе прибор по распиливанию металла. Сейчас эксперты работают. Не граната, не снаряд – мы не подтверждаем. Воронки нет, мы будем устанавливать», - сказал министр.

Глава МВД также уточнил, что это были обычные граждане, не сотрудники полиции.

«Все фамилии есть. Четверо сборщиков. Водитель «Газели» и двое приемщиков. Все гражданские, жители города Актау», - сказал Касымов.

Между тем в КЧС МВД РК сообщали, что «сотрудниками УТР «Арлан» обнаружены танковые учебные снаряды в количестве 11 штук», «по предварительной версии, взрыв произошел в результате детонации снаряда».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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