Житель Актау осужден на 18 лет за попытку теракта

Актауский городской суд приговорил к 18 годам лишения свободы местного жителя за попытку совершения теракта и пропаганду терроризма, сообщили в понедельник в комитете национальной безопасности.

«19 октября вступил в законную силу приговор в отношении жителя города Актау за попытку совершения террористического акта и пропаганду терроризма », - говорится в сообщении КНБ.

По данным комитета нацбезопасности, осужденный планировал совершить нападения на здания государственных учреждений Мангистауской области. Для этого он изучил местность, сделав фото и видео.

«Установлено, что для совершения насильственной акции он приобрел компоненты, необходимые для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе поражающие элементы – болты и гвозди», - отметили в ведомстве.

Ранее он уже был судим за убийство.

29 мая глава комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев доложил президенту Казахстана о предотвращении в этом году двух терактов. В июле в интервью агентству «Казинформ» Сагимбаев уточнил, что один теракт был предотвращен в Актау, второй – за рубежом.

«Первый теракт был сорван в Актау. Этому предшествовала тщательная оперативная разработка. Один из жителей города попал в поле зрения как приверженец радикальной религиозной идеологии. Он имел судимость за совершение убийства», - рассказал глава КНБ.

По его словам, подозреваемый «под влиянием пропаганды зарубежных боевиков в интернете намеревался совершить подрыв в здании одного из государственных органов». Для этого, по версии следствия, он приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, в том числе горючие и иные химические смеси, а также поражающие элементы — болты и гвозди. При обыске у него дома были обнаружены и изъяты четыре емкости с готовой взрывчаткой и другие улики, доказывающие факт подготовки к теракту.