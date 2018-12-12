Казахстан уделяет особое внимание партнерству с Кыргызстаном – Назарбаев

В среду президенту Казахстана вручили верительные грамоты послы Афганистана, Кыргызстана, Ирана, Армении и Литвы.

«Кыргызская Республика не только наш партнер в Центральной Азии, наш сосед, братское государство, поэтому мы особое внимание уделяем стратегическому партнерству, основанном на дружбе и взаимопонимании с Кыргызстаном», - сказал Назарбаев в ходе торжественной церемонии.

Он выразил надежду, что правительства двух стран «будут проводить эффективную работу, чтобы поднять на новый уровень двусторонние отношения».

Между тем президент Казахстана отметил, что страна заинтересована в развитии сотрудничества с Ираном в сфере транспорта, транзита, в сельском хозяйстве, в горно-металлургической сфере.

«Мы также поддерживаем сохранение международного соглашения по ядерной программе Ирана», - сказал Назарбаев.