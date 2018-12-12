Военная операция будет начата против сил самообороны сирийских курдов в ближайшие дни
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Турция планирует новую военную операцию в Сирии
ФОТО UMIT BEKTAS/REUTERS

В ближайшие дни ВС Турции приступят к новой военной операции на восточном берегу реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают СМИ.

«Мы решительно хотим вернуть мир и покой жителям на востоке от Евфрата, как сделали это уже в других регионах Сирии», - сказал он, выступая в Анкаре, уточнив, что «Турция начнет операцию к востоку от Евфрата через пару дней».

При этом Эрдоган подчеркнул, что в ходе операции «мишенями не будут американские военнослужащие», которые находятся в этом регионе.

«Мы никогда не были настроены против США и их военных, они всегда для нас стратегические партнеры. Наши разногласия по Сирии не должны помешать развитию наших отношений», - сказал он.

Турецкий лидер отметив, что данный шаг Анкары поспособствует политическому урегулированию в Сирии и позволит «сделать эту территорию безопасной и более пригодной к жизни местного населения».

Турецкие военные не раз проводили военные операции против курдов на территории Сирии. Так, 20 января ВС Турции приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием «Оливковая ветвь» в сирийском районе Африн.

Сирийские курды составляют основу так называемых «Сирийских демократических сил» (SDF), которых поддерживают США в борьбе с группировкой «Исламское государство». Она контролирует значительные территории на востоке и северо-востоке Сирии, которые фактически не подчиняются официальному Дамаску. Там же находятся подразделения военнослужащих США общей численностью около 2 тыс. человек.

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