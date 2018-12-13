Рейсы в Сочи восстановит авиакомпания SCAT в новом году

Летом 2019 года авиакомпания SCAT планирует восстановить авиасообщение в Сочи, а также открыть рейсы в Батуми и Улан-Батор, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции, посвященной открытию международного рейса Астана –Душанбе вице-президент по коммерции Николай Буряков.

«Мы работаем над рядом направлений. Компания три года назад приступила к построению крупного хаба в Астане. На следующий год будут восстановлены рейсы на Сочи на летнюю навигацию, будут открыты новые рейсы на Батуми. Сейчас мы работает над маршрутом Астана – Улан-Батор. По планам компании открытие в данном направлении на следующий год – февраль-март. Также работаем над рейсами по европейскому направлению», - сообщил Буряков.

Кроме того, сегодня авиакомпания презентовала новое направление Астана – Душанбе, первый регулярный рейс по которому будет выполнен 14 декабря. Полеты будут выполняться каждые пятницу и воскресенье на воздушном судне Bombardier CRJ 200.

«Первый полет стартует уже завтра на комфортабельном судне CRJ 200. Полеты будут осуществляться в зимнюю навигацию на судах CRJ 200 вместимость 50 кресел. В летнее время планируем поставить Боинг 737 – вместимостью 120-140 кресел. Тарифы у нас будут в одну сторону от 44 тысяч тенге. Туда и обратно от 86 тысяч тенге. Я думаю, это увеличит развитие деловой активности, развитие бизнеса, предоставит возможность посетить казахстанцам столицу Таджикистана. Предусмотрены удобные стыковки с рядом городов Казахстана, и в дальнейшем авиакомпания работает, чтобы продолжить этот рейс международным направлением», - проинформировал вице-президент.

В 2018 году авиакомпания открыла более восьми новых рейсов, в том числе три международных.