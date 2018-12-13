Страны ЕАЭС рассматривают возможность создания единой электронной валюты

В систему трансграничных расчетов между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут внедрить единую электронную валюту. Ее использование будет ограничено взаимозачетами в рамках межстрановой торговли, сообщают «Известия» .

По словам председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, в традиционные фиатные деньги валюта не перейдет. В новое платежное средство будут трансформироваться взаимные обязательства стран ЕАЭС по уплате за поставленные друг другу товары. Курс единой валюты будет зависеть от курса национальных денежных единиц членов ЕАЭС по отношению друг к другу, а также от вклада каждой страны в совокупный торговый оборот союза. По словам Обаевой, интерес к созданию единого платежного средства проявили в ряде крупных российских банков и корпораций.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил «Известиям», что Минфину известно об этом предложении Национального платежного совета. Более того, отметил он, Минфин поддержал это предложение.

«Идея хорошая, надо внимательно работать. (Это нужно - V) для облегчения расчетов в условиях риска внешних санкций», - отметил он, добавив, что Минфин будет заниматься проработкой возможных вариантов реализации этой инициативы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что дискуссия ведется не только с партнерами по союзу, но и в рамках других межгосударственных объединений, в частности, БРИКС.

Между тем в пресс-службе Евразийской экономической комиссии «Известиям» сообщили, что официальные предложения по созданию денежной единицы для межстрановых расчетов им пока не поступали.

Эксперты, опрошенные изданием, отмечают, что внедрение единой валюты в рамках ЕАЭС – один из инструментов стратегии дедолларизации. В настоящий момент существенная часть расчетов в рамках объединения все еще осуществляется в долларах, а росту использования нацвалют препятствуют политические и экономические интересы членов союза. В частности, на фоне усиления роли рубля в ЕАЭС значение остальных денежных единиц стран-партнеров будет снижаться, что негативно отразится на их инвестиционном потенциале.