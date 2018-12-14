Аэропорт Алматы снова не смог принять самолет из-за погодных условий. Самолет из Шымкента отправлен на запасной аэродром в Тараз, еще один рейс из Алматы был отложен. Как утверждают в алматинском аэропорту, у экипажей нет соответствующего допуска.

«В районе алматинского аэропорта по-прежнему наблюдается туман, в связи с чем возможны изменения в расписании рейсов. Международный аэропорт Алматы имеет повышенную категорию III В ИКАО и готов принимать борты даже при снижении видимости до 75 метров. Но такая же категория должна быть у экипажа и воздушного судна. Именно ее отсутствие стало причиной того, что сегодня рейс 705 Шымкент - Алматы авиакомпании SCAT был вынужден уйти на запасной аэродром в Тараз – экипаж судна не имеет соответствующего допуска», - говорится в сообщении международного аэропорта Алматы.

Также на час, до 10:15, был отложен вылет рейса из Алматы в Семей аивакомпании «Южное небо». Как пояснили в аэропорту, «категория воздушного судна не позволяет вылетать при данных метеоусловиях».

Кроме того, из-за позднего прибытия воздушного судна отложены два рейса авиакомпании SCAT – из Алматы в Усть-Каменогорск перенесен на 10:30 (воздушное судно прибыло с опозданием из Шымкента), а из Алматы в Костанай перенесен на 15:00 (воздушное судно прибыло с опозданием из Усть-Каменогорска).

Отметим, что с 6 декабря это уже не первый случай, когда аэропорт Алматы не может принять самолет и вносит изменения в расписание рейсов из-за погодных условий. Например, ранее самолет из Душанбе не смог приземлиться и был отправлен на аэродром в Шымкент.