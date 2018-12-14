Путин высоко оценил отношения союзничества с Казахстаном

Президент России Владимир Путин поздравил Казахстан и Нурсултана Назарбаева с Днем независимости. Он отметил, что Казахстан добился впечатляющих успехов в решении актуальных вопросов экономического, социального и научно-технического развития, а также подчеркнул важную конструктивную роль страны в решении вопросов региональной и международной повестки дня, в том числе в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН и в рамках Астанинского процесса, сообщила пресс-служба президента РК.

«Высоко ценим отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами. Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного двустороннего сотрудничества во всех областях, взаимодействия в рамках евразийских интеграционных процессов», - говорится в поздравительном письме.

Он пожелал Назарбаеву здоровья и успехов, а дружественному народу Казахстана – благополучия и процветания.

Президент Республики Польша Анджей Дуда также подчеркивает, что на протяжении многих лет Казахстан является ключевым партнером Польши в Центрально-Азиатском регионе, о чем свидетельствуют интенсивные отношения на многих уровнях.

«Казахстан сегодня является родиной для многих граждан, имеющих польские корни. Пользуясь случаем, выражаю благодарность за создание возможностей для развития польской культуры на территории Казахстана», - пишет президент Польши.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что Казахстан, продвигаясь путем разностороннего и стабильного развития, достиг значительных успехов в сфере укрепления государственности, экономического прогресса страны и улучшения благосостояния народа.

«Ваша страна играет активную роль и пользуется авторитетом в международных и региональных организациях. Уверен, что основанное на взаимном доверии и поддержке развитие дружеских и стратегических партнерских отношений между Азербайджаном и Казахстаном будет служить интересам наших народов, имеющих общие исторические корни, национальные и моральные ценности», - говорится в письме.

Казахстан с праздником также поздравил король Бельгии Филипп, который подчеркнул важность дружественных отношений и сотрудничества, сложившихся между двумя государствами.

Федеральный президент Республики Австрия Александр Ван дер Беллен выразил заинтересованность в дальнейшем динамичном развитии экономического и энергетического взаимного сотрудничества, а и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян в своем письме отмечает большой путь Казахстана, проделанный в государственном строительстве, модернизации экономики и укреплении авторитета на международной арене.

Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что Казахстан за годы независимости, успешно преодолевая политические, экономические вызовы современности, стал одним из лидеров в регионе, а президент Венгрии Янош Адер – особую значимость отношений между странами в контексте общих традиций и исторических связей, а также подтвердил важность дальнейшего укрепления дружбы между народами двух стран и расширения культурных связей.

Пожелания мира и процветания народу Казахстана также отмечаются в телеграммах королей Испании Фелипе VI, Нидерландов Виллема-Александра, Таиланда Маха Вачиралонгкорна, президентов Итальянской Республики Серджо Маттарелла, Латвийской Республики Раймондса Вейониса, Литовской Республики Дали Грибаускайте, Финляндской Республики Саули Нийнистё, Южно-Африканской Республики Матамела Сирила Рамафозы.