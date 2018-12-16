В Уральске утром задержаны двое журналистов газеты "Уральская неделя" - Рауль Упоров и Мария Мельникова, сообщил в своем аккаунте в Facebook главный редактор издания Лукпан Ахмедьяров.

По информации, которой располагает Ахмедьяров и фонд защиты свободы слова "Адил соз", Упорова, возможно, задержали в рамках расследования уголовного дела. О причинах задержания Мельниковой неизвестно.

Сам Лукпан Ахмедьяров, а также основатель и издатель "Уральской недели" Тамара Еслямова сообщили, что у их домов также дежурит полиция.

Министерство внутренних дел Казахстана не было доступно для комментариев. В министерстве информации и коммуникаций также не ответили на звонки корреспондентов Vласти.

Между тем в Алматы и других городах Казахстана полиция с утра задерживала и доставляла в управления активистов - политиков, общественных деятелей и правозащитников, с которыми проводились "профилактические беседы". О задержаниях, в частности, сообщили глава фонда Liberty Галым Агелеуов, политик Маржан Аспандиярова, общественный деятель Жасарал Куанышалин и другие.

16 декабря Казахстан отмечает День независимости. В этот день также вспоминают жертв двух событий - 1986 года, когда в Алматы была разогнана студенческая демонстрация и 2011 года в Жанаозене, где стрельбой закончилась многомесячная забастовка нефтяников.