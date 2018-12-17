Более половины американцев отказались поддержать Трампа на следующих выборах

После промежуточных выборов в Конгресс, по итогам которых демократы получили контроль над Палатой представителей, рейтинг популярности президента США Дональда Трампа среди американцев снизился, сообщает ТАСС .

Общенациональный опрос, проведенный по заказу телекомпании NBC и газеты The Wall Street Journal, показал, что деятельность Трампа одобряют 43% опрошенных, 54% относятся к ней негативно. По итогам аналогичного опроса, проведенного перед выборами в ноябре, данные показатели составляли 46% и 52% соответственно.

38% респондентов ответили утвердительно на вопрос, проголосовали бы они за второй срок для Трампа в 2020 году, а 52% отказались поддерживать нынешнего президента.

Кроме того, 48% американцев выразили желание, чтобы политическую повестку дня в Конгрессе в дальнейшем определяли демократы, а не республиканцы. На сторону законодателей от партии власти встали лишь 21% респондентов. По словам одного из организаторов опроса Фреда Янга, избиратели считают, что они своими голосами за демократов на ноябрьских выборах «послали сигнал» нынешней республиканской администрации о том, что она двигается в неверном направлении. Однако они также полагают, что сам «президент пока этот сигнал не услышал».

Результаты опроса также показали, что большее число американцев считает неминуемым спад экономики США в течение ближайшего года. 33% опрошенных заявили о том, что экономическая ситуация в стране, по их мнению, ухудшится, и лишь 28% считают иначе. Как отмечает NBC, это самые низкие результаты за последние несколько лет. «Впервые за время президентства Трампа его главное спасение в лице сильной экономики начало давать сбой», - сказал Янг.

Вместе с тем около 62% респондентов полагают, что президент не до конца честен с американским народом в том, что касается приписываемого ему «сговора» с представителями РФ. Расследование на эту тему уже больше полутора лет ведет спецпрокурор Роберт Мюллер.

Опрос был проведен с 9 по 12 декабря среди около 900 американцев, в том числе зарегистрированных избирателей, по телефону и электронной почте. Средняя погрешность результатов исследования составляет около 3 процентных пунктов.