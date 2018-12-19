Возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран
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Великобритания возобновляет военную стратегию времен холодной войны
BILLIONNEWS.RU

Минобороны Великобритании возобновляет военную стратегию противодействия угрозам со стороны России времен холодной войны, сообщает РИА Новости.

Как заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран, к которым причислены Иран, Китай и Россия. Его создали в начале 1980-х, но расформировали после начала перестройки в СССР. Это подразделение будет заниматься оценкой боеготовности вооруженных сил Великобритании. По словам министра, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии после увеличения активности российских подводных лодок в Арктике, которая «почти достигла уровня холодной войны».

Кроме того, в рамках программы модернизируют военные корабли, боевые подводные лодки и вертолеты, а также уделят значительное внимание наступательным кибероперациям.

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