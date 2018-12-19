Великобритания возобновляет военную стратегию времен холодной войны

Как заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, возобновится работа особого подразделения, отслеживающего угрозы от враждебных стран, к которым причислены Иран, Китай и Россия. Его создали в начале 1980-х, но расформировали после начала перестройки в СССР. Это подразделение будет заниматься оценкой боеготовности вооруженных сил Великобритании. По словам министра, уже усилена подготовка морской пехоты в рамках арктической программы Норвегии после увеличения активности российских подводных лодок в Арктике, которая «почти достигла уровня холодной войны».

Кроме того, в рамках программы модернизируют военные корабли, боевые подводные лодки и вертолеты, а также уделят значительное внимание наступательным кибероперациям.