Антимонопольный комитет намерен разобраться с ценообразованием на авиаперевозки

Министерство национальной экономики, а в частности, комитет по регулированию естественных монополий, в первом квартале 2019 года планирует разобраться с вопросами ценообразования на авиаперевозки. Как заявил в четверг в ходе пленарного заседания сената глава ведомства Тимур Сулейменов, на данный момент эта отрасль является нерегулиремой.

«Воздушные перевозки и железнодорожные пассажирские перевозки под наше регулирование не подпадают. Но там больших проблем нет, потому что тарифы и билеты, которые устанавливаются пассажирскими перевозками, они в течение года если меняются, но сезонности у них нет. Более крупная проблема - это, конечно, связанная с перевозками воздухом. Там наши авиакомпании установили систему, которая называется система динамического ценообразования. Она зависит от конкретной загрузки. Ясно, что они субъекты рынка и стремятся максимизировать свои затраты и с другой стороны – привлечь пассажиров», - рассказал Сулейменов.

Как он объяснил, система действует таким образом, что когда пассажиропоток низкий – система дает скидки, чтобы «хоть как-то свои постоянные затраты закрыть», а вот когда спрос на определенное направление высокий, «система автоматически поднимает цену».

«Это нерегулируемые услуги, - признал министр. - Но тем не менее, с точки зрения своей антимонопольной части, это не естественных монополий, а антимонопольной части мы эту модель не взяли. Это модель западная, она давно разработана, в западных компаниях стоит. И мы в деталях не разбираемся - есть ли там признаки нарушения уже антимонопольного законодательства», - добавил он.

«Мы думаем, что в течение первого квартала (2019 года - V) с этой моделью полностью разберемся. Если увидим, что там есть вещи, связанные с доминированием, злоупотреблением монопольным положением, направленную на максимизацию прибыли и ущерба потребителям, тогда мы эту модель заставим исправить. На данный момент этой работой мы занимаемся», - заверил Сулейменов.