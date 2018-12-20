До 200 случаев отравления и передозировки синтетическими наркотиками фиксируется ежегодно в Казахстане

363 наркотических веществ будет подпадать под государственный контроль в Казахстане. В четверг в ходе пленарного заседания сенат в двух чтениях принял поправки в законодательство по вопросам контроля над оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, согласно которому власти смогут более оперативно реагировать и запрещать оборот таких веществ.

«Только в текущем году правоохранительными и специальными органами выявлено более 6,5 тысяч уголовных наркоправонарушений. В целом из незаконного оборота изъято около 19 тонн наркотиков, в том числе 55 кг героина, 740 кг гашиша, 7 кг опия, 16 тонн марихуаны», - привел статистику член комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков, отметив, что в последнее время мир столкнулся с новыми угрозами – глобальным распространением новых видов психоактивных веществ синтетического производства.

«Практически неограниченные виды создания психоактивных веществ путем изменения их химической структуры затрудняют своевременную постановку на международный контроль ввиду длительной процедуры нормативного закрепления. Масштабное распространение новых психоактивных веществ являются одним из серьезных факторов, негативно влияющих на состояние наркоситуации в нашей стране», - подчеркнул он.

По словам депутата, анализ сегодняшней наркоситуации свидетельствует о реальной угрозе их широкого распространения в Казахстане. Актуальность проблемы состоит в том, что создание новых психоактивных веществ сегодня «безпроблемно, стоит всего лишь изменить химическую структуру вещества, и оно уже вне государственного контроля». Все это позволяет организованным преступным группам осуществлять бесперебойный приток новых их видов на незаконный наркорынок.

«В целом в Казахстане ежегодно фиксируется от 150 до 200 случаев обращений и доставлений в наркологию лиц с признаками отравления и передозировки синтетических наркотиков. При этом 95% уголовных дел по таким фактам прекращены ввиду отсутствия правовых механизмов и наркотических веществ в списках наркотических веществ, находящихся под контролем. Одним из важных элементов борьбы с этим злом является оперативное реагирование», - подчеркнул Волков.

В этой связи для «адекватного реагирования и недопущения распространения новых психоактивных веществ и был разработан законопроект», согласно которому будет введено

подгосударственные контроль и запрет на оборот любых видов новых психоактивных веществ. Кроме того, будет установлен четкий механизм отнесения их к аналогам наркотических средств и психотропных веществ. А правительство будет наделено полномочиями по утверждению списка наркотических веществ, свода и таблицы, а также списка заместителей атомов водорода.

«Предлагается ввести разграничение по весу в отношении всех видов подконтрольных веществ. Всего под контролем будут находиться 363 вещества», - заключил Волков.