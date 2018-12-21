Казахстан занял 65-е место в рейтинге подходящих для бизнеса стран по версии Forbes

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг стран, наиболее подходящих для ведения бизнеса. Всего в рейтинге 161 страна, Казахстан находится на 65-й строчке.

Как отмечает издание, основу экономики Казахстана составляют «огромные запасы углеводородов и полезных ископаемых», в частности, страна обладает значительными запасами ископаемого топлива и таких металлов, как уран, медь и цинк. Вместе с тем Forbеs отмечает, что «правительство (Казахстана – V) осознает, что его экономика страдает от чрезмерной зависимости от нефтедобывающей и добывающей промышленности и предприняло первоначальные попытки диверсифицировать свою экономику, ориентируясь на такие сектора, как транспорт, фармацевтика, телекоммуникации, нефтехимия и пищевая промышленность, для большего развития и инвестиций».

В пятерку лидеров рейтинга входят Великобритания, Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия. Далее идут Канада, Дания, Сингапур, Австралия и замыкает десятку лучших стран Швейцария.

Среди стран СНГ Казахстан опережает лишь Россия – она находится на 55-м месте. Вместе с тем Казахстан опережает в рейтинге Азербайджан (70-е место), Украину (77-е место), Армению (81-е место), Молдову (87-е место), Беларусь (88-е место), Узбекистан (105-е место), Кыргызстан (108- е место) и Таджикистан (124-е место).

США занимают в рейтинге 17-ю строчку, ОАЭ находятся на 32-м месте, Китай – на 49-м, Турция – на 57-м.

Замыкают рейтинг Гвинея-Бисау, Республика Конго и Центрально-Африканская Республика.

При составлении рейтинга учитывались рост ВВП страны, ВВП на душу населения и торговый баланс, а также защита прав собственности, инновации, налоговая система, технологии, коррупция, инфраструктура, размер рынка, политические риски, качество жизни и уровень бюрократии.