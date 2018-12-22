В Алматы презентовали два тома собрания сочинений Ауэзхана Кодара

В Алматы в пятницу в Национальной библиотеке презентовали первые два тома из полного собрания сочинений писателя, поэта, философа и переводчика Ауэзхана Кодара.

«В первом томе собрана вся русскоязычная поэзия, а во втором – проза. Планируется издать 10 томов, 5 из которых будут на русском языке, а остальные 5 – на казахском», - сообщила дочь писателя, преподаватель института Сорбонна-Казахстан Айман Кодар.

Ауэзхан Кодар, умерший два года назад, внес значительный вклад в перевод казахской национальной классики на русский язык. В 2006 году вышла «Антология казахской поэзии в переводах Ауэзхана Кодара», в которой собраны переводы наиболее значительных казахских поэтов с XV по XXI век. В 2011 году вышли его переводы произведений Магжана Жумабаева и сборник «Встреча в поднебесье: Махамбет, Магжан Жумабаев, Ауэзхан Кодар».

Ауэзхан Кодар – билингвист, писавший на русском и казахском языках как поэт, критик, публицист, философ и культуролог. На казахском языке вышли две его книги: «Қанағат қағанаты» (1994) и «Оралу» (2006). Его книги на русском языке: «Крылатый узор» (1990), «Абай (Ибрагим) Кунанбаев» (1996), «Круги забвения» (1998), «Очерки по истории казахской литературы» (1999), «Степное знание: очерки по культурологии» (2002), «Зов бытия» (2006), «Порог невозврата» (2011). На английском языке в 2004 году вышли книги «Цветы руин» и «Степное знание». Помимо английского его стихи переведены также на корейский и украинский языки.