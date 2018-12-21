Лукашенко утвердил кандидатуру Станислава Зася на пост главы ОДКБ

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета безопасности республики Станиславом Засем и утвердил его кандидатуру на пост генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, сообщает БелТА .

Станислав Зась проинформировал Лукашенко, что главы Казахстана, России, Кыргызстана и Таджикистана одобрили его кандидатуру на эту на должность. Президент Беларуси также официально поддержал назначение Зася, подписав соответствующий проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ.

«Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего не хочу плохого сказать о них) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация», - отметил Лукашенко.

Он выразил надежду, что такой практики в будущем будут придерживаться и другие члены ОДКБ при назначении своих представителей на должность генерального секретаря.

Между тем Зась прокомментировал разногласия с Арменией в вопросе назначения генсека ОДКБ.

«Я готов в любое удобное время для премьер-министра Армении туда прибыть и встретиться с ним, министром иностранных дел и министром обороны, обсудить те, может быть, вопросы или проблемы, которые они видят в деятельности организации, и дальше работать, в том числе по этим проблемам».

По его словам, в уставе ОДКБ предусмотрен порядок принятия решений в ограниченном формате, когда не каждая страна согласна с тем или иным вопросом.

«Но я надеюсь, что все-таки будет достигнут консенсус и вопросы, которые сейчас стоят, будут сняты. Этот вариант будет самым лучшим и полезным для дела. Надо преодолеть эти разногласия и дальше запускать нормальную работу», - подчеркнул Зась.

Он отметил, что «не все еще формальности выполнены».

«Думаю, что в течение оставшихся дней или в первых числах следующего года все юридические формальности будут соблюдены и начнется работа в новой должности», - сказал он.

Напомним, что 13 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь и в ходе встречи выразил ему поддержку в качестве кандидата на пост Генерального секретаря ОДКБ.

Ранее занимавший пост генсека ОДКБ Юрий Хачатуров в ноябре был освобожден от занимаемой должности. Его подозревают в свержении конституционного строя в 2008 году в Армении, когда он занимал пост командующего ереванским гарнизоном. 27 июля этого года суд санкционировал ему арест.