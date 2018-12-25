161,7 млрд тенге от продажи акций «Казатомпрома» направлены в Нацфонд

Вырученные от успешной продажи 15% акций национальной компании «Казатомпром» 161,7 млрд тенге АО «Самрук-Казына» направило на досрочное погашение своих обязательств перед Национальным фондом, сообщили в пресс-службе «Самрук-Казына».

Акции АО «НАК «Казатомпром» были размещены в ноябре на Астанинской и Лондонской фондовых биржах. 13 декабря совет директоров АО «Самрук-Қазына» одобрил досрочное погашение обязательств перед Национальным фондом за счет средств, полученных от продажи акций.

Решение о досрочном погашении обязательств было принято с целью исполнения поручения главы государства по направлению средств от приватизации активов квазигосударственного сектора в Нацфонд Казахстана.

Заем в Нацфонде был получен в двух частях в 2013 и 2015 годах для реализации инвестиционных проектов, погашение обязательств было запланировано на 2028 и 2035 годы.