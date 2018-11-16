За два дня на бирже МФЦА совершено 780 сделок
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AIX сообщила о сделках по акциям Казатомпрома на 887,6 млн тенге
ФОТО KHABAR.KZ

Биржа Международного финансового центра «Астана» (AIX) сообщила о результатах торговой деятельности за 14-15 ноября. В частности, за первые два дня торгов акциями АО «НАК «Казатомпром» совершено 780 сделок.

«За первые два дня торгов простыми акциями АО «НАК «Казатомпром» семью брокерами – торговыми членами AIX – было совершено 780 сделок на общую сумму 887,6 млн тенге с общим количеством 188 тыс. 258 акций», - говорится в сообщении МФЦА.

16 ноября в пост-трейдинговой системе (AIX CSD) успешно осуществлены расчеты по сделкам первого дня торговли на сумму 503,3 млн тенге и суммарному количеству акций 105 тыс. 716 штук. Брокерские компании Freedom Finance и CICC поддержали котировки простых акций «Казатомпрома» и глобальных депозитарных расписок, по которым в настоящее время проходят условные торги, гарантируя ликвидность как для покупателей, так и продавцов.

Как отметил председатель правления AIX Тим Беннетт, «участие маркет-мейкеров обеспечит розничным инвесторам возможность покупать акции «Казатомпрома», даже если они не участвовали в IPO».

14 ноября на бирже успешно состоялось размещение еврооблигаций министерства финансов РК. Торгов данными ценными бумагами зафиксировано не было по причине отсутствия заявок на продажу ценных бумаг, отмечается в сообщении.

«Мы понимаем, что инвесторы, принявшие участие в выпуске еврооблигаций, являются долгосрочными владельцами ценных бумаг, что означает ограниченную торговлю в краткосрочной перспективе», - сказал Беннетт.

Биржа МФЦА была образована в 2017 году в рамках развития Международного
финансового центра «Астана». Акционерами AIX являются МФЦА, GoldmanSachs, Шанхайская фондовая биржа, Фонд Шелкового Пути и NASDAQ, который также предоставляет торговую платформу AIX.

14 ноября 2018 года президент РК Нурсултан Назарбаев дал старт первым торгам ценными бумагами на площадке AIX.

Как сообщалось ранее, «Казатомпром» успешно разместил 15% своих акций на Лондонской фондовой бирже по нижней границе диапазона - $11,6 на сумму $451,3 млн. Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Казахстанские инвесторы приобрели 47,5% акции от общего количества размещенных ценных бумаг. Исходя из цены размещения, капитализация компании составила $3 млрд.

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