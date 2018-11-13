Спрос на акции «Казатомпрома» на бирже Лондона почти вдвое превысил предложение

На Лондонской фондовой бирже 13 ноября начались условные торги по акциям АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Как сообщили в «Самрук-Казына», спрос превысил предложение в 1,7 раза.

«Казатомпром стала первой национальной компанией, успешно разместившей свои акции на международной фондовой бирже. 15% своих акций стоимостью $451 млн национальная компания успешно разместила на Лондонской фондовой бирже. Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Казахстанские инвесторы приобрели 47,5 % акции от общего количества размещенных ценных бумаг», - говорится в сообщении на сайте фонда.

Всего в IPO приняли участие 49 иностранных и 16 отечественных юридических лиц, а также 2700 граждан Казахстана.

Напомним, что количество размещенных акций/ГДР составляет 38 903 491 штук.

Как отметил глава АО «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, поставленная задача по выходу на IPO выполнена, а «статус публичной компании позволит «Казатомпрому» стать более прозрачной и понятной инвесторам компанией».

IPO АО НАК «Казатомпром» - первый ключевой элемент программы приватизации государственной собственности, принятой Правительством в 2016 году. Программа реализуется в рамках поставленной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым задачи по сокращению доли государства в экономике страны до 15% от ВВП согласно рекомендаций ОЭСР.

Ранее сообщалось, что ценовой диапазон IPO установлен на уровне $11,6-15,4 за ГДР или за акцию, что подразумевает стоимость акционерного капитала в диапазоне $3-4 млрд.