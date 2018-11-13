На Лондонской бирже были размещены 15% акций стоимостью $451 млн
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Спрос на акции «Казатомпрома» на бирже Лондона почти вдвое превысил предложение
ФОТО KHABAR.KZ

На Лондонской фондовой бирже 13 ноября начались условные торги по акциям АО «Национальная атомная компания «Казатомпром». Как сообщили в «Самрук-Казына», спрос превысил предложение в 1,7 раза.

«Казатомпром стала первой национальной компанией, успешно разместившей свои акции на международной фондовой бирже. 15% своих акций стоимостью $451 млн национальная компания успешно разместила на Лондонской фондовой бирже. Спрос превысил предложение в 1,7 раза. Казахстанские инвесторы приобрели 47,5 % акции от общего количества размещенных ценных бумаг», - говорится в сообщении на сайте фонда.

Всего в IPO приняли участие 49 иностранных и 16 отечественных юридических лиц, а также 2700 граждан Казахстана.

Напомним, что количество размещенных акций/ГДР составляет 38 903 491 штук.

Как отметил глава АО «Самрук-Казына» Ахметжан Есимов, поставленная задача по выходу на IPO выполнена, а «статус публичной компании позволит «Казатомпрому» стать более прозрачной и понятной инвесторам компанией».

IPO АО НАК «Казатомпром» - первый ключевой элемент программы приватизации государственной собственности, принятой Правительством в 2016 году. Программа реализуется в рамках поставленной Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым задачи по сокращению доли государства в экономике страны до 15% от ВВП согласно рекомендаций ОЭСР.

Ранее сообщалось, что ценовой диапазон IPO установлен на уровне $11,6-15,4 за ГДР или за акцию, что подразумевает стоимость акционерного капитала в диапазоне $3-4 млрд.

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