Адвокат матери Дениса Тена заявил на суде, что убийство было заказным

Представитель Оксаны Тен Нурлан Устемиров в ходе предварительных слушаний во вторник по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена подал ходатайство, в котором попросил судью направить дело прокурору. Он заявил, что в деле «есть противоречия».

«В ходе ознакомления (с делом – V) мы увидели, что есть противоречия. Они указывают на то, что преступление было заказное», - сказал Устемиров.

В связи с этим он считает, что дело надо направить прокурору для разбирательства, чтобы привлечь организаторов преступления.

Судья не удовлетворил это ходатайство, сославшись на отсутствие обоснований.

Следующее заседание суда назначили на 3 января 2019 года.

Напомним, сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы начался процесс по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. На скамье подсудимых – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, которая находится на 7 месяце беременности. Киясов обвиняется в совершении преступлений по ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст.99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Кудайбергенов – в совершении преступлений по ст.188 ч.2 п.2 (кража), ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Толыбаева – в недонесение о преступлении (ст.434) и совершении кражи по предварительному сговору (ст.188 ч.2 п.1). Дело состоит из 38 томов.

Киясов и Кудайбергенов отказались от рассмотрения дела присяжными.

Судья Кеншелик Абдельдинов поддержал ходатайство матери фигуриста и обвиняемых не фотографировать их и не снимать на видео.

25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.

Уголовное дело об убийстве Дениса поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 13 декабря, хотя глава МВД Калмуханбет Касымов обещал, что это будет сделано в конце сентября. Обвиняемым пять раз продлевали арест.