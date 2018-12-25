У фильма «Айка» есть шансы попасть в число номинантов на «Оскар» - Мухамедиулы

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы уверен, что у драмы «Айка» есть шансы попасть в число номинантов на премию «Оскар».

В кулуарах правительства министр сообщил журналистам, что 3 января 2019 года режиссер фильма Сергей Дворцевой и казахстанская актриса Самал Еслямова, сыгравшая главную роль в картине, представят «Айку» в Лос-Анджелесе.

«Они будут еще раз презентовать фильм. Конечно, мы хотим, чтобы и далее он попал в более маленький шорт-лист (список номинантов – V). Шансы есть, мы с нетерпением ждем», - сказал Мухамедиулы.

Ранее стало известно, что фильм «Айка» вошёл шорт-лист премии в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 5 номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января 2019 года, вручение премии «Оскар» состоится 24 февраля.

Фильм «Айка» рассказывает о молодой эмигрантке из Киргизии, которая нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх, и Айка начинает отчаянные поиски брошенного сына.

Картина снята компаниями из России, Казахстана, Германии, Польши и Китая. Главную роль сыграла Самал Еслямова, за нее она была удостоена награды Каннского кинофестиваля.