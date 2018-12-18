Пять номинантов на награду будут объявлены 22 января 2019 года
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Фильм «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм Сергея Дворцевого «Айка», заявленный от Казахстана, вошел в шорт-лист премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Также в этот список вошли фильмы «Рим» Альфонсо Куарона (Мексика), «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээды (Япония), «Холодная война» Павла Павликовского (Польша), «Капернаум» (Ливан), «Never Look Away» (Германия), «Виновен» (Дания) и Birds of Passage (Колумбия).

Пять номинантов на награду киноакадемии США будут объявлены 22 января 2019 года, вручение премии «Оскар» состоится 24 февраля.

Фильм «Айка» рассказывает о молодой эмигрантке из Киргизии, которая нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх, и Айка начинает отчаянные поиски брошенного сына.

Картина снята компаниями из России, Казахстана, Германии, Польши и Китая. Главную роль сыграла Самал Еслямова, за нее она была удостоена награды Каннского кинофестиваля.

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