Нацбанк продлил на полгода срок рефинансирования валютных ипотечных займов

Постановлением правления Национального банка Казахстана в программу рефинансирования ипотечных займов внесены изменения, согласно которым срок рефинансирования валютных ипотечных займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, продлен на полгода, сообщила пресс-служба регулятора. Ранее срок рефинансирования валютных займов был установлен до 30 декабря.

«В целях максимального охвата программой валютных ипотечных заемщиков, срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен до 15 июля 2019 года. С учетом внесенных поправок в программу заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 1 июля 2019 года», - сообщил глава Нацбанка Данияр Акишев

На сегодняшний день банками одобрена 5 131 заявка на рефинансирование на сумму 40,1 млрд тенге, рефинансировано 3 845 займов на сумму 27,7 млрд тенге, добавил он.

По поручению главы государства с марта 2018 года в рамках программы банками осуществляется рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц в тенге по курсу Нацбанка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за доллар США). На эти цели из средств Национального банка банкам на возвратной основе выделяется 156 млрд тенге.

«В рамках государственно частного партнерства банками будет прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям и неустойке (пене) на сумму более 136 млрд тенге», - сообщил Акишев.

Акишев напомнил, что в целом программа рефинансирования реализуется Национальным банком с 2015 года. В рамках реализации первой части программы на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы, и обеспеченных единственным жильем, было выделено 130 млрд тенге.

«По состоянию на 1 декабря 2018 года банками по первой части программы одобрено 25 556 заявок на сумму 158,3 млрд тенге, рефинансировано 23 673 займа на сумму 137,7 млрд тенге. С учетом револьверного механизма освоения денег предполагается, что количество рефинансированных займов до 2026 года может составить порядка 40 тыс. Задачи, стоящие перед данной программой, выполнены в связи с полным освоением выделенных средств» - сообщил глава финрегулятора.

Акишев также добавил, что Нацбанк приступил к разработке финальной стадии поддержки ипотечных заемщиков, чье имущество в настоящее время находится на балансе банков.

«Банкам законодательством предоставлено право в рамках программы сдавать в аренду жилище, перешедшее в собственность банков в результате обращения на него взыскания в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением заемщиком обязательств по договору ипотечного займа. В ближайшее время в Национальном банке пройдет заседание рабочей группы, сформированной из представителей заинтересованных государственных органов, политических партий, банков второго уровня и руководителей общественных объединений, на которой будут обсуждены и выработаны условия передачи жилища в аренду. После выработки рабочей группой данных условий в программу будут внесены соответствующие дополнения», - проинформировал он.

Напомним, что рефинансированием ипотечных займов занимаются Народный Банк Казахстана, ForteBank, Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Цеснабанк, Kaspi Bank, Банк Kassa Nova, Евразийский банк, Altyn Bank, Сбербанк, Bank RBK, KZI Bank, AsiaCredit Bank, Банк ВТБ Казахстан, Альфа-Банк, Capital Bank Kazakhstan и Казахстанская Ипотечная Компания.