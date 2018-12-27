В Астане и еще в трех регионах Казахстана отменены занятия в школах

Из-за сильных морозов в Астане, Караганде, Павлодаре и в Восточно-Казахстанской области 27 декабря отменены занятия в школах, передает «Казинформ» .

По данным отдела образования Павлодара, отменены занятия для первой смены 1-11 классов, в городе сохраняется сильный мороз -35°С.

Также отменены занятия для учащихся в Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Курчатове и 12 районах Восточно-Казахстанской области. Так, в Усть-Каменогорске, Семее -34°С, Курчумском районе, в Глубоковском и Шемонаихинском районах -35°С, в Бородулихинском районе -37°С, в Зыряновском районе -39°С, везде отменены занятия для 1-11 классов первой смены и 1-2 курсы колледжей.

В Риддере -27°С, в Аягозском районе -26°С, в Тарбагатайском районе -29°С, отменены занятия для учащихся 1-9 классов первой смены.

В Жарминском районе -32°С, в Катон-Карагайском районе -34°С, в Кокпектинском районе -37°С, в Курчатове -35°С, в Бескарагайском районе -37°С, везде отменены занятия учащихся с 1-11 классы первой смены.

В Абайском районе -30°С, отменены занятия учащихся с 1-4 классы первой смены.

Кроме того, в Караганде и Астане отменены занятия в 0-4 классах первой смены. По информации синоптиков, температура воздуха в столице -27°С.