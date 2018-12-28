Назарбаев и Жээнбеков определили приоритеты сотрудничества

По инициативе президента Кыргызстана состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте Акорды.

В ходе беседы главы государств обсудили состояние и приоритеты двустороннего взаимодействия, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Назарбаев и Жээнбеков также обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом.

Кроме того, состоялся телефонный разговор Назарбаева с президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Лидеры стран обсудили текущую ситуацию и перспективы двустороннего сотрудничества, с удовлетворением отметив поступательное развитие всестороннего взаимодействия между Астаной и Душанбе, а также поздравили друг друга с наступающим Новым годом. Разговор состоялся по инициативе таджикской стороны.