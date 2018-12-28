Назарбаев и Жээнбеков определили приоритеты сотрудничества

Лидеры Казахстана и Кыргызстана поговорили по телефону
По инициативе президента Кыргызстана состоялся телефонный разговор Сооронбая Жээнбекова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщается на сайте Акорды.
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