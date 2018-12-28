Досрочных выборов в Казахстане не будет – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что к парламенту нет вопросов для того, чтобы проводить досрочные выборы. Как заявил он в интервью казахстанским журналистам, показанном вечером в пятницу отечественными телеканалами, выборы пройдут по плану - в 2021 году, а президентские – в 2020-м.

«По парламенту никаких нету вопросов, чтобы их досрочно переизбирать. Они выполняют свою законодательную роль», - сказал Назарбаев.

От отметил, что буквально накануне парламент подвел итоги года.

«То, что мы предлагаем: новые программы, направление, законодательное обеспечение идет очень успешно. Мы ввели изменения в конституцию. Семь партий у нас в стране действуют. Сейчас по партийному списку будут избираться и маслихаты на местах. Поэтому срок (выборов) парламента – 2021 год, по-моему, и вот в эти сроки будут избираться», - заверил президент.

Что же касается президентских выборов, то они пройдут в декабре 2020 года.

«Два года еще. О чем мы говорим? Ближе будет к делу, тогда и поговорим», - подчеркнул он.