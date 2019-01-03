О шторме в Таиланде предупредили казахстанцев в МИДе

На ряд провинций Таиланда надвигается тропический шторм «Пабук», в связи с чем министерство иностранных дел Казахстана призывает соотечественников в случае возникновения ЧС незамедлительно обращаться в посольство.

Как сообщил в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров, по информации официальных властей Таиланда, сформировавшийся в Южно-Китайском море тропический шторм «Пабук» находится юго-западнее островов Спратли и движется в сторону Сиамского залива.

«5 января (шторм – V) достигнет побережья Таиланда. Проливные дожди ожидаются 3 и 4 января в провинциях Сураттхани, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Краби, Транг и Сатун, 4 и 5 января – в провинциях Пхетбури, Прачуапкхирикхан, Накхонситхаммарат, Пхаттхалунг, Сонгкхла, Паттани, Яла, Наратхиват, Ранонг, Пхангнга, Пхукет, Краби, Транг и Сатун», - проинформировал Смадияров отметив, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций МИД просит «незамедлительно обратиться в посольство Казахстана в Таиланде по контактам, указанным на веб-сайте министерства».