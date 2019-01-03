Закон подписал глава государства
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В Казахстане принят новый закон о кинематографии
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О кинематографии», направленный на установление правовых основ в сфере кинематографии, сообщается на сайте Акорды.

Одной из важнейших составляющих закона является создание при правительстве центра поддержки национального кино, который будет единым оператором по предоставлению финансовой поддержки кинопроектам. Их, в свою очередь, будет отбирать экспертный совет и межведомственная комиссия при правительстве.

Кроме того, внедряется новая модель государственного финансирования национального кино. В частности, в полном объеме будут финансироваться только фильмы, имеющие высокую социальную значимость. Как отмечал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, «в первую очередь, это исторические картины, патриотическое кино, фильмы-события, документальные, анимационные и дебютные картины», а «все остальные фильмы, так называемые коммерческие проекты, будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частных капиталов».

Также президент подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии», направленный на приведение законодательства в соответствие с законом «О кинематографии».

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