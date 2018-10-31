Госфонд поддержки национального кино депутаты переименовали в центр

В среду в ходе пленарного заседания мажилис во втором чтении одобрил проект закона «О кинематографии», а также сопутствующие ему поправки. Работая над документом, депутаты пришли к выводу, что государственный фонд национального кино необходимо переименовать в государственный центр, а информационная система и мониторинга фильмов должна именоваться как единая автоматизированная информационная система.

«В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатами внесен ряд предложений, а именно: государственный фонд поддержки национального кино переименован в центр поддержки национального кино. Кроме того, данный центр определен единым оператором финансирования нацфильмов и выплаты субсидий в сфере кинематографии. Информационная система и мониторинга фильмов в законопроекте изменена в единую автоматизированную информационную систему и расширены ее функции, а также предусмотрены на законодательном уровне обязанности организаций, осуществляющих услуги в сфере показа кинофильмов по объединению мониторинга фильмов в указанную систему для учета фильмов», - рассказал коллегам секретарь комитета по социально-культурному развитию Бейбит Мамраев.

Кроме того, для выработки предложений по признанию фильма национальным на законодательном уровне предусмотрено создание в пригосударственном центре поддержки национального кино экспертного совета. Также по всему тексту законопроекта четко разграничены понятия «кинопроект, претендующий на признание его национальным» и «национальный фильм».

«Предусмотрено обязательство государства по осуществлению мероприятий, направленных на сохранение всех отечественных фильмов, произведенных в РК. А в целях сохранения чистоты казахского языка, расширения его применения и повышения языковой культуры, внесены дополнения в норму по языку проката фильмов. Кроме того, для приведения в соответствие с действующим законодательством по вопросам защиты детей от информации, причиняющей вред здоровью, развитию доработаны нормы, касающиеся возрастной классификации фильмов, а также предусмотрены нормы по внедрению субсидий в целях привлечения иностранных инвестиций в сферу кинематографии», - перечислил депутат.

Всего, по его словам, итоговая сравнительная таблица состоит из 76 принятых позиций.

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