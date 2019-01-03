Останки «Золотого человека» планируют перезахоронить

Останки «Золотого человека», найденного археологами в 1970 году в Алматинской области, в этом году планируют перезахоронить, сообщает 24.kz .

«Кости в плохой сохранности. Плюс сколько, около 50 лет они пролежали, так скажем, в коробке при воздействии современных в том числе бактерий, современные вирусы уже проникли в костные останки. Поэтому, в общем-то, здесь уже нет возможности прочитать полностью дорожку. Если бы череп у нас был в наличии и один, скажем, зуб. Зуб дает полную информацию ДНК», - сказал заместитель директора заповедника-музея «Иссык» Ермек Джасыбаев.

Датские ученые-генетики готовы провести повторный, более тщательный анализ ДНК останков, но средств на проведение такого исследования у музея нет.

«Золотого человека» мифологизировали, сделали символом нашей независимости. Вместе с тем о нем мы практически ничего не знаем – только возраст и статус. С помощью ДНК могли бы получить исчерпывающую информацию, вплоть до болезней, которыми успел переболеть молодой царевич. Кроме того, эти сведения пролили бы свет на многие вопросы в нашей истории», - отметил научный секретарь заповедника-музея «Иссык» Досым Зикирия.

В этом году останки «Золотого человека» планируют поместить в специальную капсулу и перезахоронить, чтобы защитить их от дальнейшего разложения. В музее надеются, что когда-нибудь исследование будет продолжено.

Обряд погребения планируется провести в соответствии с древними сакскими традициями.

Курган с погребением сакского воина был обнаружен в 1969-1970 годах в Иссыке, в 50 км от Алматы. В захоронении также было обнаружено свыше 4 тыс. изделий из золота. Курган сровняли с землей еще в 70-е годы, на его месте возвели автобазу. Долгое время останки считались утерянными, в 2014 году их нашли в архивах Института судебной экспертизы в обычной коробке из-под фотобумаги. Но там не оказалось черепа и сохранились не все найденные кости.