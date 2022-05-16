Экс-министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы рассказал об антикоррупционных проверках в Национальном музее Казахстана

Экс-министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы в своем видеообращении к президенту Касым-Жомарту Токаеву рассказал об антикоррупционных проверках в Национальном музее Казахстана, который он сейчас возглавляет. Мухамедиулы настаивает, что проверки связаны с действиями прежнего руководства музея.

В понедельник журналист-расследователь Михаил Козачков сообщил, что Антикоррупционная служба начала проверку расходов Национального музея, который сегодня возглавляет Мухамедиулы. Ведомство изучает траты ТОО «Exponat» − одной из госкомпаний, организующей серию выставок «Шествие Золотого человека по музеям мира». Общая сумма договора, полученного компанией в период 2019-2020 годов, составляет около 1,3 млрд тенге.

«[Антикоррупционное ведомство] выясняет, не связана ли данная компания с кем-то из руководства Национального музея. Уже сейчас проводятся обыски и в музее, и дома у Арыстанбека Мухамедиулы, также проверяются активы его родственников», − написал Козачков.

В столичном отделении Антикоррупционной службы также сообщили о начале досудебного расследования в отношении должностных лиц Нацмузея «по признакам хищения бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в рамках договора о государственных закупках по проведению международной выставки «Шествие Золотого человека по музеям мира».

В своем видеообращении Мухамедиулы настаивает на том, что в отношении него поступают необоснованные обвинения в коррупции от актера и педагога Тунгышбая Жаманкулова. «[Ранее] было бессчетное количество проверок и расследований. Но моя совесть чиста. Ни одно из рассмотренных обвинений не подтвердилось. В последнее время заявители хотят закрыть свои прежние ошибки в музее за счет моего имени. В связи с этим прошу вас не допускать необоснованных проверок», − заявил экс-министр.