В Астане могут воссоздать историко-краеведческий музей

В Астане прорабатывается вопрос открытия историко-краеведческого музея, который закрылся в 2000 году, сообщило управление культуры Астаны в ответ на запрос «Власти».

Историко-краеведческий музей Астаны был закрыт в 2000 году в связи с открытием Президентского центра культуры. Часть экспонатов передали в этот центр, а другую часть в Акмолинский областной историко-краеведческий музей в Кокшетау. По информации платформы городских исследований Fading.tse, Акмолинский историко-краеведческий музей был открыт в 1923 году. Музей восемь раз менял локацию и из восьми зданий сохранилась лишь половина.

Управление культуры также сообщило, что не планирует воссоздавать другой закрытый музей Астаны – Музей современного искусства, закрытый в 2014 году. По информации управления культуры столицы, более 3 тысяч экспонатов музея переданы Государственному предприятию «Национальная картинная галерея «Астана», а после ее закрытия - Национальному музею.