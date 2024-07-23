В Астане могут воссоздать историко-краеведческий музей

Сейчас рассматриваются местоположение и наполнение будущего музея
В Астане прорабатывается вопрос открытия историко-краеведческого музея, который закрылся в 2000 году, сообщило управление культуры Астаны в ответ на запрос «Власти».
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