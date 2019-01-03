5,3% составила инфляция в Казахстане за 2018 год

Правительству Казахстана удалось сохранить инфляцию в 2018 году в запланированном коридоре 5-7%. Как сообщила в четверг пресс-служба министерства национальной экономики, инфляция по итогам года составила 5,3%.

«Инфляция в Республике Казахстан в 2018 году составила 5,3%. Цены на продовольственные товары за прошедший год увеличились на 5,1%, непродовольственные – на 6,4%, платные услуги – на 4,5%», - говорится в сообщении.

В частности, с начала прошлого года повышение цен отмечено на капусту белокочанную на 31%, сахар – на 20,9%, сыр сычужный – на 11,9%, мясо птицы – на 10,4%, молоко консервированное – на 10,3%, масло сливочное – на 10,1%, конину – на 9,6%, молоко свежее – на 7,8%, масло подсолнечное – на 7,4%, колбасные изделия – на 7,2%, кисломолочные продукты – на 7%, изделия из мяса – на 6,9%, свинину, говядину – по 6,7%, кондитерские изделия – на 6,6%. Снижение цен зафиксировано на картофель на 26,7%, крупу гречневую – на 21,6%, лук репчатый – на 18,4%, морковь – на 16,3%.

«Прирост цен на автомобили составил 8,5%, строительные материалы – 8,1%, фармацевтическую продукцию, одежду и обувь, бытовые приборы – по 7,8%, текстильные изделия – 7,7%, товары личного пользования – 6,8%, моющие и чистящие средства – 6,6%, канцелярские товары – 5,9%, мебель и предметы домашнего обихода – 5,4%. Дизельное топливо подорожало на 29,6%, сжиженный газ в баллонах – на 6%, а бензин – подешевел на 2,8%», - сообщают в ведомстве.

Вместе с тем уровень цен на услуги кабельного телевидения вырос на 12,1%, здравоохранения – на 7,1%, парикмахерских и заведений личного обслуживания – на 6,1%, правовые услуги, страхование личных транспортных средств – по 6%, общественного питания – на 5,8%, услуги детских дошкольных учреждений – на 5,7%. Проезд воздушным пассажирским транспортом подорожал на 16,4%, железнодорожным транспортом – на 12,2%, междугородним автобусом – на 7,9%, внутригородским автобусом – на 4,9%. В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на канализацию повысились на 3,1%, холодную воду – на 3%, газ, транспортируемый по распределительным сетям – на 2,7%, отопление центральное, содержание жилья – по 2,6%, горячую воду – на 2,2%, электроэнергию – на 1,1%.