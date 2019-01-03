Китай запустит в 2022 году беспилотный высокоскоростной поезд

Китайские власти в 2022 году намерены запустить высокоскоростной поезд с автоматизированной системой управления, который соединит Пекин с городом Чжанцзякоу – одним из мест проведения зимних Олимпийских игр, сообщает ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

По данным издания, в июле – сентябре прошлого года Китай успешно завершил испытания встраиваемой в высокоскоростные составы автоматизированной системы управления. Тестовый запуск был проведен на участке железной дороги, соединяющей Пекин и город Шеньян с общим пробегом более 186 тыс. км и проектной скоростью 350 км/ч. С помощью этой системы поезд сможет автоматически стартовать, курсировать между станциями по расписанию, останавливаться, открывать и закрывать двери вагонов.

Внедрение подобных составов в железнодорожную систему страны значительно повысит эффективность ее работы и позволит сократить число задержек и аварий в пути, отмечает издание.

Китай обладает самой протяженной в мире сетью высокоскоростных железнодорожных магистралей: к концу 2018 года их общая протяженность составила порядка 29 тыс. км.