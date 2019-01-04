При этом на большей части республики синоптики прогнозируют снегопады и метели
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Потепление ожидается в Казахстане в выходные
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

На большей части Казахстана 5-8 января ожидаются снегопады, метели и повышение температуры воздуха, сообщает РГП «Казгидромет».

«Отрог Сибирского антициклона, определявший морозную и преимущественно без осадков погоду, начнет разрушаться и отступать на восток. На смену ему из центральных районов европейской части России и с Черного моря на Казахстан вместе с циклонами и атмосферными фронтами будут поступать теплые и влажные воздушные массы», - говорится в прогнозе синоптиков.

В связи с этим на большей части республики ожидается повышение температуры воздуха, но атмосферные фронты, перемещаясь с запада на восток, будут вызывать снегопады, метели и сильный ветер, а в западных и южных областях – гололед и туман.

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