Потепление ожидается в Казахстане в выходные

«Отрог Сибирского антициклона, определявший морозную и преимущественно без осадков погоду, начнет разрушаться и отступать на восток. На смену ему из центральных районов европейской части России и с Черного моря на Казахстан вместе с циклонами и атмосферными фронтами будут поступать теплые и влажные воздушные массы», - говорится в прогнозе синоптиков.

В связи с этим на большей части республики ожидается повышение температуры воздуха, но атмосферные фронты, перемещаясь с запада на восток, будут вызывать снегопады, метели и сильный ветер, а в западных и южных областях – гололед и туман.