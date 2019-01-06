Расследование дела по факту массовой драки в Караганде взято на контроль генпрокурора

Расследование дела по факту массовой драки в Караганде в ресторане «Древний Рим», в ходе которой погиб 1 человек, взято на личный контроль генпрокурора. Об этом на встрече с жителями города сообщил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов.

По сообщению пресс-службы областного акимата, опубликованному в Facebook, сегодня утром в Караганде представители власти встретились с родственниками погибшего и дали подробные разъяснения о ходе проведения следствия. В это же время у здания Департамента полиции в ожидании информации собралось 200-230 человек.

«Перед собравшимися выступил аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и дал исчерпывающие пояснения о ходе следствия и дальнейших шагах расследования.

Аким заявил, что следствие взято под личный контроль Генерального прокурора РК, и отметил, что все виновные лица будут наказаны», - говорится в сообщении пресс-службы.

Власти также пообещали, что процесс будет прозрачным и объективным. По данному факту органами правопорядка возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Хулиганство» Уголовного кодекса РК, создана и оперативно работает следственная группа. На сегодняшний день установлено 8 участников, 7 из которых взяты под стражу, один находится в международном розыске, напомнили власти.

«Обращаем внимание на тот факт, что потасовка произошла между двумя компаниями, и не носила межнационального характера. Также напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность по статье 274 УК РК (штраф в размере до 5 000 МРП либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок)», - подчеркнули в акимате.

Сообщается, что «во время встречи никаких нарушений закона не зафиксировано», «на данный момент обстановка в городе и области спокойная, нарушений общественного порядка не допущено».

Ранее прокуратура области распространила сообщение, что 5 января Департаментом полиции Карагандинской области начато досудебное расследование по статье 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

«Мониторинг средств массовой информации свидетельствует о продолжающихся фактах искажения реальной картины происшествия со стороны тенденциозно настроенных лиц, несмотря на то, что ранее прокуратура области разъясняла правовые последствия таких действий. В частности, в социальной сети «В контакте» выявлен комментарий, призывающий к применению насилия по отношению к представителям определенной национальности в связи с вышеназванным конфликтом», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Карагандинской области в Facebook.

Прокуратура повторно предупредила «о недопустимости распространения в средствах массовой информации подобных публикаций и призывает граждан не поддаваться провокациям».