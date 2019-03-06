Казахстан ратифицировал соглашение с Беларусью о кооперации предприятий оборонной промышленности

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Беларусь о производственной и научно-технической кооперации организаций оборонных отраслей промышленности», сообщает Акорда.

Целью соглашения является проведение совместных скоординированных мероприятий, направленных на обеспечение благоприятных условий для экономического, производственного и научно-технического сотрудничества организаций оборонных отраслей промышленности государств, такие как освобождение от квотирования и лицензирования поставляемой продукции и услуг военно-технического назначения. Производственная кооперация хозяйствующих субъектов двух стран заключается во взаимной поставке продукции военного назначения и комплектующих материалов, необходимых для изготовления и ремонта военной техники и вооружения.

Ратификация соглашения позволит снять основной административный барьер, возникающий при экспортно-импортных операциях – это освобождение от лицензирования ввозимой военной продукции и тем самым сокращение сроков их поставки. В заказе комплектующих и других материалов, необходимых для производства и ремонта продукции военного назначения, наравне с оборонными предприятиями могут выступать также гражданские предприятия.

Соглашением определены уполномоченные компетентные органы сторон: от Казахстана это министерство оборонной аэрокосмической промышленности и министерство обороны, от Беларуси – государственный военно-промышленный комитет.