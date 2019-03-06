Прокуратура выявила факты незаконного завышения монополистами расходов, которые включались в тарифную смету
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Потребителям воды в Алматинской области вернут более 400 млн тенге
фото Жанары Каримовой

220 тыс. потребителям воды в Алматинской области возместят излишне уплаченные коммунальные платежи на сумму свыше 400 млн тенге, сообщила областная прокуратура.

«В рамках прокурорской проверки выявлены многочисленные факты незаконного завышения монополистами расходов, в т.ч. включения в тарифную смету необоснованных затрат в виде дополнительных рабочих мест, содержания имущества и т.д. К примеру, в виду включения в тарифную смету необоснованных затрат на 78 млн тенге, более 37 тыс. граждан оплачивали ГКП «Талгар Су» завышенную стоимость воды», - пояснили в прокуратуре.

В этой связи по требованию надзорного органа с апреля этого года планируется ввести компенсирующий тариф, сумма которого в квитанциях будет указываться отдельной графой.

Кроме того, в 60 поселках области из-за отсутствия утвержденного тарифа обслуживающие организации устанавливали цены на воду по своему усмотрению.

«По поручению прокуратуры области данный факт проверяется уполномоченным органом», - уточнили в прокуратуре.

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