В двух районах Алматы временно ограничат подачу холодной воды

В Алматы 25 июня и 27 июня в Медеуском и Жетысуском районе будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования, сообщает госпредприятие «Алматы Су».

25 июня с 8 утра до 22 часов будет ограничена подача холодной воды в Медеуском районе в контуре улиц: Толе би – Назарбаева – Райымбек батыра – ВОАД; Шокая, Сарсенбаева, мкр. Кенсай 1, 2. Также в районе улиц Жангельдина – Янушкеевича, Латифа Хамиди – Райымбек батыра, ЖК «Оскар».

В Жетысуском районе подачу воды ограничат 27 июня с 9 утра до 22 часов в контуре улиц: Райымбек батыра – Нусипбекова – Рыскулова – Волочаевская.

Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами, сообщает предприятие.