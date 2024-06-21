В двух районах Алматы временно ограничат подачу холодной воды

25 июня и 27 июня здесь будут проводить планово-профилактические работы
В Алматы 25 июня и 27 июня в Медеуском и Жетысуском районе будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования, сообщает госпредприятие «Алматы Су».
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