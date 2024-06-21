25 июня и 27 июня здесь будут проводить планово-профилактические работы
В двух районах Алматы временно ограничат подачу холодной воды
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

В Алматы 25 июня и 27 июня в Медеуском и Жетысуском районе будут проводиться планово-профилактические работы на сетях водоснабжения по замене технологического оборудования, сообщает госпредприятие «Алматы Су».

25 июня с 8 утра до 22 часов будет ограничена подача холодной воды в Медеуском районе в контуре улиц: Толе би – Назарбаева – Райымбек батыра – ВОАД; Шокая, Сарсенбаева, мкр. Кенсай 1, 2. Также в районе улиц Жангельдина – Янушкеевича, Латифа Хамиди – Райымбек батыра, ЖК «Оскар».

В Жетысуском районе подачу воды ограничат 27 июня с 9 утра до 22 часов в контуре улиц: Райымбек батыра – Нусипбекова – Рыскулова – Волочаевская.

Для социальных объектов будет осуществлен подвоз воды автоцистернами, сообщает предприятие.

Назерке Курмангазинова
Назерке Курмангазинова

Журналистка Власти

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Казахстан и Китай увеличат количество рейсов между странами
Новости
Нацбанк Казахстана говорит об отсутствии чрезмерного спроса на доллары из-за санкций в отношении Мосбиржи
Новости
Вопросы присутствия партий, наблюдателей и СМИ на референдуме скорректировал парламент
Просматриваемые
Новости
Дублированный на казахский язык фильм «Головоломка 2» установил рекордный сбор за первый день проката
Новости
Американская компания вложит $160 млн в строительство завода по производству снеков в Алматинской области
Новости
«Головоломка-2» побила исторический рекорд по сборам в казахстанском прокате
Новости
В Алматы запускают программу по трудоустройству пенсионеров
Новости
Обстановка с распространением саранчи в Туркестанской области стабилизирована – правительство
Новости
У Верховного суда заберут функцию рассмотрения кассационных дел