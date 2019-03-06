В акимате Алматы обещают отремонтировать магистральные улицы за 10 дней

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел рабочее совещание по вопросам предстоящего ремонта городских дорог и тротуаров. По данным пресс-службы акимата, он отметил, что с приходом весны участилось количество жалоб по проваленным люкам и ямам как на центральных проспектах, так и на улицах районного значения. В свою очередь руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев пообещал отремонтировать магистральные улицы за 10 дней.

«Горожане должны ездить по хорошим дорогам не осенью, а уже летом, поэтому при проведении среднего ремонта необходимо разбить каждый участок по срокам, количеству задействованных людей и техники. По текущему ремонту заключены долгосрочные договоры, то есть компании должны инвестировать в приобретение современной техники и обеспечивать качество», - отметил Байбек.

При этом он отметил, что подрядчиков за невыполнение работы в установленный срок надо наказывать штрафами.

«Акимы районов должны лично обходить каждый участок, параллельно заниматься фасадами зданий, незаконными пристройками и координировать работу других служб», - подчеркнул глава города.

Байбек также поручил установить специальные стенды с контактной информацией ответственных госорганов и руководителей подрядных организаций, предусмотреть благоустройство прилегающей территории и провести обследование ранее отремонтированных дорог, находящихся на гарантийном сроке.

В свою очередь руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев заявил, что при благоприятных погодных условиях текущий ремонт всех магистральных улиц будет произведен в течение 10 дней.

Для решения же проблемы проваливающихся люков подрядными организациями уже приобретается специальная техника. В акимате отметили, что это стало возможным, в том числе благодаря тому, что для проведения ямочного ремонта заключены договоры по проекту ГЧП сроком на 4,5 года с четырьмя компаниями.

«Данная мера позволит более оперативно производить ремонт и поддерживать дороги в надлежащем состоянии в долгосрочной перспективе. Так, текущий ремонт дорог в ближайшие четыре года будут производить ТОО «Есик жолдары» (Медеуский и Турксибский районы), ТОО «ДСУ-13» (Бостандыкский и Алмалинский районы), ТОО «Конфорс» (Ауэзовский и Наурызбайский районы), ТОО «РСУ» (Алатауский и Жетысуский районы)», - уточняется в сообщении.

Всего, по данным акимата, средним ремонтом охватят более 120 улиц протяженностью 111 км. Помимо этого, будут построены новые дороги в 10 микрорайонах города протяженностью около 100 км. А в рамках среднего ремонта старые бордюры, арычные лотки и даже фрезерованный асфальт будут повторно использовать на второстепенных улицах в присоединенных районах города.

С учетом программы Vision Zero, направленной на создание безопасной инфраструктуры, снижение аварийности и смертности на дорогах, при проведении среднего ремонта будут создаваться островки безопасности, обустраиваться пешеходные переходы, сообщили в акимате. Также будет рассмотрена возможность сокращения радиуса поворотов на перекрестках для организации безопасного перехода людей.