Назарбаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил женщин страны с наступающим 8 Марта, высоко оценив их роль в развитии страны. В мероприятии, которое состоялось в резиденции президента в четверг, приняли участие порядка 20 женщин. Среди них них была актриса Самал Еслямова, поэтесса Макпал Тажмаганбетова, председатель Совета матерей Улжалгас Дуйсебаева и другие.

Глава государств отметил, что «в наш динамичный, полный новаций век» женщины «плодотворно реализуют свой потенциал и способности на благо страны, достигают «новых высот и весомых результатов во многих сферах и направлениях».

«Фактически именно женщины являются проводниками моих идей модернизации, - считает президент Казахстана.

«Сегодня в образовании и здравоохранении доля женщин составляет 70%, в финансово-страховой сфере 60%, в сельском хозяйстве 45%, вот сколько трудится наших женщин в разных отраслях экономики! Не мало тех, кто успешно реализует себя в бизнесе, в творческой сфере, в мире спорта. Нам, мужчинам, впору задуматься, как не отстать от вас», - добавил Назарбаев.

Президент подчеркнул, что женщины с достоинством несут свое высокое предназначение.

«Крепкое мужское плечо, наше чутье, внимание и забота, конечно, должны всегда поддерживать вашу ответственную миссию быть женщиной», - считает глава государства.

Он отметил, что когда в семье возникают ссоры, мужчины склонны винить в этом женщин, потому что они более громко выражают свое недоумение.

«А если подумать: не обижал ли ты своим поступком ее раньше когда-нибудь или недавно? Тогда и поймешь, что виноват сам всегда. Женщина прощает, но никогда не забывает, что простила. Любящий мужчина всегда понимает, что изменить в женщине можно только ее фамилию», - пошутил президент.

Глава государства подчеркнул, что «на протяжении тысячелетий священным является образ женщины-матери, хранительницы семейного очага, любимой и верной супруги, спутницы».

«Об этом мечтают все мужчины. Именно женщина являет миру самое важное – дарит чудо новой жизни», - сказал Назарбаев.

По его словам, «дети всегда были и есть богатством и гордостью не только одной семьи, но и ценным капиталом всей страны».

«Поэтому глубокого уважения и благодарности заслуживают наши матери, особенно многодетные, это огромный труд. Они совершают подвиг материнства, преумножая благо всего народа. Мы говорим об экономике, развитии производства, а кто там будет работать? Кто будет развивать? Кто будет защищать родину? Если с этой точки зрения подойти, это очень важно для государства», - подчеркнул он.

По словам президента Казахстана, женщины при огромном трудолюбии обладают эффективными управленческими навыками.

«Потому что после создания мужчины Бог понял, что способен на большее, и создал женщину», - сказал Назарбаев с улыбкой.

Также во время встречи президент наградил двух многодетных матерей медалями «Алтын алқа» и «Күміс алқа».