Экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа осудили почти на 4 года

Как заявил судья Томас Селби Эллис, Манафорт совершил «неоспоримо серьезные» преступления. Он предположил, что Манафорт украл более $6 млн у налогоплательщиков и назвал это «кражей денег у всех, кто платит».

Спецпрокурор США Роберт Мюллер Мюллер требовал для Манафорта 24 года тюремного заключения, отмечая, что обвиняемый совершил множество преступлений и не должен получить снисхождения из-за того, что признал вину. Однако в поступивших в суд документах спецпрокурора говорится, что «он как не признал ее своевременно, так и не пошел на полное и честное сотрудничество». Мюллер также указал, что Манафорт так и не выплатил $6 млн налогов о которых идет речь в деле против него.

Защита Манафорта настаивала, что предъявленные ему обвинения выходят за рамки мандата спецпрокурора, который ведет расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Адвокаты считают, что требуя длительного заключения обвинение пытается надавить на бывшего главу предвыборного штаба Трампа и заставить его «предоставить компрометирующую информацию».

Манафорта задержали в 2017 году, помимо финансовых преступлений его обвинили в отказе в регистрации иностранным агентом и препятствовании правосудию. Он пошел на сделку со следствием, согласившись выплатить $22 млн и сотрудничать с Мюллером. Однако в декабре 2018 года спецпрокурор заявил, что Манафорт лгал о своих связях с администрацией Трампа и полученных платежах. Летом прошлого года присяжные признали Манафорта виновным в сокрытии банковских счетов, уклонении от налогов, после этого он заключил сделку со следствием, в нарушении которой его и обвинил Мюллер.

На следующей неделе суд в Вашингтоне огласит Манафорту приговор по обвинениям в работе иностранным агентом и отмывании денег.​ Следствие считает, что он отмыл более $30 млн, когда работал на бывшего президента Украины Виктора Януковича.