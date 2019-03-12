Система Tax Free будет внедрена в Казахстане с 2022 года

Для развития шоппинг-туризма в Казахстане планируют внедрить систему Tax Free. Она будет доступна с 2022 года, сообщил во вторник в ходе заседания правительства министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

«Внедрение Tax Free с 2022 года по опыту стран Евросоюза, Австралии, Таиланда, Сингапура и некоторых стран СНГ – России, Беларуси, Грузии. Благодаря такой мере, многие развитые страны увеличили не только торговые обороты, но и потоки шопинг-туристов», - заявил Мухамедиулы, представляя кабинету министров госпрограмму развития туристической отрасли до 2025 года.

По его словам, для возмещения свободного налога планируется привлечь таких операторов, как PremierTaxFree, GlobalBlue, InnovaTaxfree. Причем возврат будет осуществляться из республиканского бюджета только в крупных аэропортах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте.