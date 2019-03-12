3 млн иностранных туристов планирует привлекать Казахстан к 2025 году

Во вторник в ходе заседания правительства министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы представил кабинету министров проект госпрограммы развития туристской отрасли на 2019-2025 годы. По планам ведомства, к окончанию реализации документа количество иностранных туристов увеличится до 3 млн ежегодно, а внутренних – до 9 млн. В итоге доля туризма в структуре ВВП страны вырастет с $9,6 млрд до $16 млрд.

«Полная реализация госпрограммы развития туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы и сопутствующий ей законопроект окажет колоссальный социально-экономический эффект: число занятых увеличится с 427 до 650 тыс. человек, из них порядка 72 тыс. – постоянные рабочие места в отдаленных сельских местностях. Количество иностранных туристов составит 3, а внутренних – 9 млн человек, оставивших в экономике страны до $2 тыс. Из привлеченных 2 трлн тенге 70% составят частные инвестиции; доля туризма в структуре ВВП страны вырастет с $9,6 млрд до $16 млрд», - заявил Мухамедиулы.

Он уверен, что госпрограмма обеспечит полный отход зависимости туристской отрасли страны от государственного бюджета и за счет активного участия бизнеса и инвесторов выведет отрасль на рельсы самоокупаемости. В результате Казахстан войдет в 50-ку привлекательных для путешествия стран.

В частности, документом планируется создать 10 приоритетных туртерриторий и 10 управляющих в них компаний. Все это позволит привлечь более 200 инвестиционных проектов с объемом инвестиций в размере 800 млрд тенге. Будет создано более 60 тыс. постоянных рабочих мест.

Также произойдет развитие особо охраняемых природных территориях в качестве туристских дестинаций с созданием условий для вхождения бизнеса в развитие инфраструктуры туризма в эти территории с учетом рекреационной нагрузки.

«По аналогии с развитием эко- и охотничьего туризма в США, Канаде, Беларуси, Таджикистане и Иране мера позволит в разы увеличить приток инвестиций и туристов, а также популяции краснокнижных животных», - уверен министр.

Кроме того, планируется строительство санитарно-гигиенических узлов в туристских дестинациях.

«У нас есть реальный инвестор, готовый работать с правительством по принципу ГЧП», - подчеркнул глава Минкультуры и спорта.

В рамках маркетинга и продвижения Казахстан предлагает повысить качество продвижения на рынках ключевых для развития въездного туризма стран по опыту Грузии, Чехии и ОАЭ. В этой связи для снижения бюджетной нагрузки будет внедрена практика туристского взноса – по аналогии Bed Tax только с иностранных граждан в размере $2-4 за одну ночь.

«Мера будет действовать по всему Казахстану с момента принятия госпрограммы», - подчеркнул Мухамедиулы, отметив, что «сборы будут поступать на внебюджетный счет, открытый при АО НК «Kazakh Tourism», что впоследствии позволит выйти компании на самоокупаемость и снизить бюджетную нагрузку на ее содержание и продвижение туризма страны».

По подсчетам ведомства, на первых этапах финансовые поступления от Bed Tax составят порядка 1,5 млрд тенге в год с последующим увеличением.

Вместе с тем государство намерено упростить визовый режим.

«Здесь будет предпринят комплекс мер от оптимизации введенного механизма e-Visa, расширения 72-часового безвизового транзита, который за 2 года своего функционирования зафиксировал лишь единичные случаи нарушения. Это первый успешный опыт безвизового транзита в Казахстане. Он позволил стране в 2018 году принять 22 тыс. туристов из Китая и Индии с эффектом на экономику в районе $16 млн. (…) В рамках либерализации важна гуманизация системы наказаний до внедрения системы e-Hotel и последовательное решение вопроса отмены приглашений для иностранных туристов. Указанная мера в разы увеличит приток иностранных туристов в страну», - подчеркнул министр.

Более того, в стране введут обязательную классификацию мест размещения на базе стандартов пяти звезд.

«Мера станет важным шагом на пути повышения качества сервиса и доступности туристских продуктов Казахстана и будет требовать законодательных изменений в части требований к местам размещения», - уверен Мухамедилы.

Кроме того, планируется усилить контроль за деятельностью гидов-переводчиков, и для этого открыть международный университет туризма и гостеприимства «с учетом новелл образования топ-10 туристских держав, таких как США, Испании, Эмираты, Китая» и улучшить пункты пропуска на границе.