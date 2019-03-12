Казахстан принимает меры для смягчения наказания Полторанину – Мухамедиулы

«Полторанин не применял кровяного допинга, но он сходил к доктору в Германии и сдал кровь, это доказано. Сейчас мы на связи с адвокатами и юристами, вина спортсмена не в употреблении допинга, а в намерении», - сказал Мухамедиулы на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что у Полторанина «факта принятия своей крови не было», это подтвердила и полицейская служба Австрии. «Наша позиция против антиспортивного поведения, против допинга... Мы принимаем меры, чтобы смягчить наказание (для спортсмена – V)», - сказал министр.

27 февраля в рамках чемпионата мира в австрийском Зеефельде Алексей Полторанин должен был участвовать в индивидуальной гонке на дистанции 15 километров классическим ходом. Однако на старт спортсмен не вышел. Позже в СМИ появилась информация, что ведущего лыжника Казахстана арестовала полиция по подозрению в нарушении антидопинговых правил. Через некоторое время СМИ сообщили, что Полторанин, а также австрийские лыжники Макс Хауке и Доминик Бальдауф признались в применении кровяного допинга, дали развернутые показания полиции, после чего были отпущены. Однако позже сам Полторанин заявил казахстанским журналистам, что не применял допинг. Один раз был соблазн это сделать, но он отказался.