28 тыс. казахстанцев уплатили ЕСП с начала года

С начала текущего года 28 тыс. неформально занятых казахстанцев уплатили единый совокупный платеж. Общая сумма поступлений в государственный фонд социального страхования составила около 50 млн тенге, сообщил во вторник в ходе презентации законопроекта «Об обязательном социальном страховании» глава фонда Алмас Курманов.

«По ЕСП все платежи приходят, мы их все сегодня видим. По этим платежам назначаются соцвыплаты… Процесс идет, все в рабочем порядке. На сегодняшний день у нас уже 28 тыс. платежей по ЕСП – это приблизительно около 50 млн тенге уже поступило», - рассказал Курманов.

При этом депутаты поинтересовались, не пострадает ли финансовая устойчивость фонда, когда этой категории граждан нужно будет выплачивать страховые случаи.

«Актуарные расчеты были проведены. Финансовая устойчивость фонда в связи с этим не пострадает. Мы, естественно, мониторим дополнительно. Если вдруг какие-то будут в будущем перекосы, то, понятно, мы сможем пересчитать размеры… По устойчивости, если нужна будет дополнительная поддержка со стороны государства, понятно, всегда можно будет рассматривать в будущем», - подчеркнул он.