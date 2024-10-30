​Глава Минфина рассказал, почему в 2023 и 2024 годы объем собранных налогов оказался ниже ожиданий

На это, помимо прочего, повлияли высокие доходы от импорта в 2022 году на фоне начавшейся войны в Украине
Министр финансов Мади Такиев рассказал корреспонденту Власти, что объем налоговых поступлений в 2023 и 2024 годы оказался ниже ожиданий потому, что их размер планируется с учетом исполнения плана по сборам в предыдущем году. В 2022 году они оказались значительно выше из-за 40% роста импорта, возникшего на фоне вторжения России в Украину.
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