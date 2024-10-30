​Глава Минфина рассказал, почему в 2023 и 2024 годы объем собранных налогов оказался ниже ожиданий

Министр финансов Мади Такиев рассказал корреспонденту Власти, что объем налоговых поступлений в 2023 и 2024 годы оказался ниже ожиданий потому, что их размер планируется с учетом исполнения плана по сборам в предыдущем году. В 2022 году они оказались значительно выше из-за 40% роста импорта, возникшего на фоне вторжения России в Украину.

Такиев напомнил, что объем собранных налогов в 2022 году увеличился на 43% по сравнению с результатами 2021 года: «С учетом того, что началась война в России, [возникло] много геополитических [факторов], у нас был импорт увеличен на 40%. Соответственно, в 2022 году было собрано 10 трлн тенге налогов».

Эти результаты повлияли на ожидания по 2023 году. В результате прогнозируемый объем собранных налогов должен был составить 14,3 трлн тенге, но фактически было собрано 12,9 трлн тенге. Они оказались ниже в том числе из-за разовых платежей за проданные доли в урановых проектах и частоты 5G.

В 2024 году правительство запланировало увеличение налогов на 25%, но и этот прогноз, по словам Такиева, не оправдался. В результате расходы росли быстрее, чем доходы. К нынешнему моменту, по оценкам Минфина, дефицит бюджета составил около 4 трлн тенге.

К этому, в частности, привело снижение добычи нефти — до 88 млн. тонн вместо ожидавшихся 90,5 млн. А также крепкий курс тенге, который первые полгода составлял порядка 443 тенге при заложенном показателе в 460 тенге.

«В декабре мы ожидаем [снижения цены на нефть] до $71. Это все сказывается на доходной части бюджета», — заключил министр.

В подготовке заметки участвовала Тамара Вааль