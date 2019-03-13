Имущественные права казахстанских авторов будут защищены в рамках ЕАЭС

Авторские права казахстанцев будут защищены в рамках Евразийского экономического союза. Правда, организации, которые будут заниматься этим вопросом, смогут удерживать до 50% от суммы вознаграждения для покрытия своих расходов, заявил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр юстиции Марат Бекетаев, представляя депутатам проект закона «О ратификации соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе».

«Данное соглашение направлено на обеспечение имущественных прав казахстанских авторов через коллективное управление правами на территории союза. Соответственно, имущественные права авторов государств, входящих в союз, будут обеспечиваться на территории Республики Казахстан», - подчеркнул Бекетаев.

В частности, объяснил он, право авторов на вознаграждение на территории Евразийского экономического союза осуществляется посредством коллективного управления. В этой связи документ регулирует общие способы коллективного управления путем установления основных принципов, прав и обязанностей организации коллективного управления и форм их государственного контроля.

«Соглашение регламентирует вопросы распределения и выплаты вознаграждений авторам, обязательного аудита и ответственности организации коллективного управления за невыполнение обязательств. Согласно соглашению, организации имеют право удерживать до 50% от суммы вознаграждения, собранного для покрытия своих расходов и специальных фондов. Однако каждое государство-член может установить минимальный порог общего размера для такого вычета в своем законодательстве», - проинформировал министр.

Например, в соответствии с национальным законодательством суммы, необходимые для покрытия расходов организаций, не должны превышать 30% от общей суммы вознаграждения.

«В то же время, - продолжил Бекетаев, - соглашение предусматривает новый механизм для национального законодательства в области интеллектуальной собственности. В частности, соглашение устанавливает требование по обеспечению доступа авторов к аудиторскому отчету в течение пяти лет на сайте организаций».

Министр отметил, что это обеспечит прозрачность деятельности организации коллективного управления.

«Вопросы, нерегламентированные соглашением, будут регулироваться национальным законодательством», - заключил глава Минюста.